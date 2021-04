Kinder : Prümer Bücherei präsentiert Online-Lesung mit Berner Sennenhund

Prüm Noch bis 30. April finden die Bibliothekstage Rheinland-Pfalz statt – aufgrund der aktuellen Situation fast ausschließlich digital. Die Zentralbücherei Prüm beteiligt sich mit einer Online-Lesung am Programm und feiert außerdem ihr 30-jähriges Bestehen.

Eine Lesung mit Hund? Wie geht das denn? Patricia Prawit weiß es. De Frau, die dem Burgfräulein Bö aus den Ritter-Rost- Hörspielen ihre Stimme gegeben hat, zeigt das in einer Online-Lesung aus dem Buch „Ritter Rost und das Haustier“. Josef, ihr knuddeliger Berner Sennenhund, ist als „Haustier“-Experte stets mit von der Partie.

Die Lesung ist aufgeteilt in drei Kurz-Lesungen (je 15 Minuten) und richtet sich an Kinder zwischen vier und neun Jahren. Der Abruf ist kostenlos und für jedermann möglich. Schulen und Kindertagesstätten können die Lesungen in die jeweilige Gruppenarbeit oder den Unterricht einbinden.