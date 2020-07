Kolumne Pitter : Am schönsten ist es daheim

Am schönsten ist es daheim

Urlaub oder kein Urlaub? Das ist in diesem Jahr die ganz große Frage. Walburga quengelt schon die ganze Zeit. Nach all der Zeit daheim wolle sie mal wieder raus. Der Keller ist entrümpelt, alle Fenster bis hoch zur Dachluke geputzt, die Kleiderschränke ausgemistet, im Garten blüht es überall und die Wiese sieht aus wie mit der Nagelschere geschnitten.

Meine Frau hat wirklich nichts ausgelassen, was man daheim Nützliches tun kann. Und mich natürlich auch nicht verschont.

Und jetzt will sie in die Berge fahren. Da könne man ganz virenfrei mit dem Auto hinkommen und einsam die Berge hinaufsteigen. Und genau das ist der Haken. Nachdem ich auf Walburgas Betreiben während des Lockdowns schon die ganze Eifel zu Fuß durchschritten habe, steht mir der Sinn jetzt eher nach Faulenzen am Strand.