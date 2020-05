PITTER : Die Eifel macht glücklich

Ich habe es schon immer gewusst: Die Eifel ist gut für die Menschen und ihre Psyche. Und das ist jetzt sogar noch bestätigt worden.

Das heißt also, die Leute hatten Rücken oder sich den Fuß verstaucht oder so was. Der Eifeler an sich schafft viel, da kann das schon mal vorkommen. Vielleicht ist der eine oder andere auch nicht rückenfreundlich in die Knie gegangen, als er den Bierkasten gehoben hat, wer weiß das schon?