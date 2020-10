Pitter : Ein flotter Typ

Leute, ich hab einen Stress. Ich düse jetzt jeden Tag zum Briefkasten. Da könnte nämlich eventuell ein Knöllchen drin sein, weil ich ... na ja ... ich bin halt ein bisschen zu schnell gefahren. Wie viel?

Jedenfalls haben die von der Bullerei, wenn’s schlecht läuft, ein Foto davon. Und ich bin dann das Geld los, das ich wegen Corona gespart hab – weil ich nicht mehr so oft mit meinen Kumpels in der Kneipe war. Weil ich jetzt nur zwei Jogginghosen in der Woche brauche. Bin ja eh meistens daheim.