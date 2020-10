Kolumne Pitter : Bitte sofort Luft anhalten!

Foto: TV/Werhan, Michael

Perkolationseffekt, R-Wert, Sieben-Tage-Inzidenz, Containment- Scouts, Lockdown: Wisst ihr was, liebe Mitbürger, am Ende des Jahres werden wir so viel gelernt haben wie schon ewig nicht mehr – „In deinem speziellen Fall: wie noch nie!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

“ Muss ich noch sagen, wer Urheberin dieser wieder mal völlig unqualifizierten Äußerung war? Fängt mit W an und hört mit alburga auf...

Corona, die Volkshochschule, die echt keiner gebraucht hätte. Dauert doch echt lang, oder? Wie lange mag es meine Einmal-Maske noch machen? Ich glaub, Silvester gönn ich mir ne neue – Maske, Walburga! So billig kommst du nach all den Jahren nicht davon.

Foto: TV/Werhan, Michael