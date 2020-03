Kolumne Pitter : Schluss mit lustig

Es ist so weit: Nudeln, Klopapier, Dosensuppe und Konservenpfirsiche sind gebunkert – nun sind die heißen Waren dran: In mehreren Krankenhäusern wie in Daun, Wittlich und Prüm wurden Mundschutz-Masken und Desinfektionsmittel geklaut.

Hatte ich erwähnt, was für Exemplare der Spezies Mensch so rumlaufen? „Minus-Charakter“ pflegte ein Freund dazu zu sagen. Die schämen sich für nix!

Neues Bild: Statt dicht gedrängter Schlangen an der Discounterkasse sieht man nun Menschen, die sich über Zehn-Meter-Distanzen hin zurufen: „Un, wie asset?“ – „Et moos!“ – „Quarantäne?“ – „Noch net!“ Wer angesichts der Brüllerei dann ein Kratzen im Hals verspürt und hustet, hat die Arena für sich. Gestalten huschen davon und verbarrikadieren sich.