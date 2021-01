Leute, ich hab heute nicht viel zu sagen. Nur so viel: Geht hin und lasst euch impfen! Ist wichtig! Das war’s schon ...

Ääh. Noch was. An die Flachpfeifen, die ihr dummes Zeug in Prüm und Reuth an die Wände geschmiert haben (das Graffiti zu nennen, wär wohl hochgradig geprahlt): Wer nicht richtig „A... loch“ schreiben kann, darf trotzdem geimpft werden. Aber Achtung: Das wirkt aber nicht gegen Dummheit. Und gegen Feigheit schon gar nicht, meint