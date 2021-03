Ein besonderes Geschenk : Primelchen zum Frauentag

Dahnen (red) Der Weltfrauentag war immer ein Festtag in Dahnen – mit Essen, Trinken und guter Unterhaltung war. Dieses Jahr war das aufgrund von Corona nicht möglich. Die Möhnen verteilten an jede Frau im Dorf ein Primelchen, was den Verteilenden und den Beschenkten Freude machte. Unterstützung hatten die Damen sich vom Bürgermeister und einem Beisitzer geholt. Foto: tv/Antoinette Jakoby