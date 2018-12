Mensch, jetzt muss ich mich aber sputen, um den Vorsatz, Matthias Stein mal persönlich zu treffen, noch in die Tat umzusetzen. Ich darf durchaus von einem alten Freund sprechen, denn Mätti gehörte schließlich fest zum Personal-Inventar dieser kleinen Rubrik.

Losfee, Chefkoch, Teufelskerl, Muskelprotz: nichts, was dieser Tausendsassa nicht konnte. Als Landrat hab ich ihn auch empfohlen, als Generalbeauftragten der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll, und was, weiß ich auch noch was. Und nu – geht er bald. Nein, ich will es nicht verhehlen: Als ich das in der Tageszeitung meines Vertrauens las, hab ich doch ein Tränchen verdrücken müssen. Schon wieder einer, auf den ich verzichten muss. Neuen Hausarzt, neuen Zahnarzt hab ich geradeso weggesteckt, aber mein Lieblings-Stadtbürgermeister? Walburga, breng et Sackdooch!