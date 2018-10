später lesen TV-Forum TV-Forum zum Thema Starkregen Teilen

Twittern

Teilen



(hpl) Heftige Regenfälle sorgen immer öfter für extreme Überflutungen in Städten und Dörfern Der TV bittet deshalb zum Forum über das Thema Starkregen - mit Experten, die sich den Fragen der Leser stellen: Am Mittwoch, 17. Oktober, 19.30 Uhr, in Oberkail im Saal Kayl (Kyllburger Straße 7). Es kommen Landrat Joachim Streit, Kreisfeuerwehrinspekteur Jürgen Larisch, Martin Angelmaier, Experte für Starkregen-Prävention aus Niederösterreich, die Professoren Markus Casper und Tobias Schütz von der Universität Trier und Karl-Heinz Blaut vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Hans-Peter Linz Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen