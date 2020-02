Kolumne Pitter : Von den Socken

Mensch, Mutti, das wird noch eine zähe Nummer für dich bis zur Pensionierung. Hätt alles so schön sein können – und zack, haut die Kronprinzessin in den Sack. Dabei hatte ich mir so viel versprochen von AKK.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erstmal Kanzlerin, hätte sie den Sehnsuchtsort ihrer Kindheit, die Vulkaneifel, zu einem Schlaraffenland gemacht, in dem Milch und Honig fließen. Moment: noch mehr Milch und Honig, wir haben in der Beziehung ja schon mächtig aufgeholt. Aporpos Milch: Fast hätten wir wieder den uns eigentlich seit Leo Blum zustehenden Bauernpräsidenten-Posten wieder gekriegt, aber das wird noch, gell, Marco? Nicht verzagen: Seit dem kleinen FDP-Lapsus in Thüringen hat der große Bundesvorsitzende schon ordentlich Schlagseite. Fühl mal vor in Berlin, da geht bestimmt was.