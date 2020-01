Kolumne Pitter : Wolle, Wolle, Wolle...

Na, das war doch mal eine Neujahrsempfangs-Nachricht. Unser Bum-Bum-Billen schmeißt hin. Habe fertig! Flasche voll. Aber noch immer muss das Runde ins Eckige. Und wer soll nun für das Eifel-Flair in Mainz sorgen?

Der glaubt wohl, er käme damit so ungeschoren davon wie das Schaf bei Roth an der Our. Aber da täuscht er sich. Er wird ein Heimatprojekt aufs Auge gedrückt bekommen, das hat sich so gewaschen wie das ungeschorene Schaf ungewaschen ist. Es ist ein Fall für den ungekrönten König der Diplomatie, der immer geradlinig seinen eigenen Kurs verfolgt hat, damit die anderen wussten, wonach sie sich richten konnten. Was er nicht wollte, ist nicht passiert. Man erinnere sich an die Sparkassenfusion mit unseren Madentonnen-Nachbarn in der Vulkaneifel. Die haben keine Fusion und dafür die Madentonne bekommen. Dass sie zu letzterer ihre große Liebe entdeckt haben, war nicht absehbar. Jetzt hängen die an ihren Tonnen wie der Eifeler an seiner Scholle und machen Demos. Future für die Tonne statt Fridays for Future. Da muss man nun kein Philosoph sein, um zu merken, dass die Future vom Kreisweihnachten wirklich für die Tonne ist. Und das hat was mit Fusion zu tun. Aber wir wollen die Nachbarn ja nicht aufscheuchen. Die haben ja grad’ Kummer genug. Zurück zu Bum-Bum-Billen. Langsam dämmert uns, warum er hauptamtlicher Kreisbeigeordneter wurde: Da ist Großes in der Planung. Frei nach Franz-Josef Strauß: Ist mir doch egal, wer unter mir Landrat ist. Bitburgs Bürgermeister kann sich schon mal warm anziehen. Schließlich steht das Landratsamt mitten in der Stadt mit Wachstumsangst und Panikattacken. Wer glaubt ihr, wird sich demnächst wohl an das Großprojekt der Kleinstadttherapie wagen? Setzt die Segel, ihr Eifelmatrosen. Die Chance auf unsere Hafenmeile war noch nie so groß. Prost,