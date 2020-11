Musikgeschichte : Was ein Brief bewirken kann

Ende der 90er-Jahre ist Dido eine überaus talentierte Sängerin. Doch sie ist nicht der erfolgreichste Spross der Familie: Ihr Bruder Rowland (besser bekannt als Rollo) erobert als Mastermind der Dance-Musiker Faithless die Charts.

Dido tourt mit Faithless als Backgroundsängerin. Bis sie 1999 ihr Debütalbum No Angel veröffentlicht, dessen kommerzieller Erfolg zunächst ausbleibt. Also tingelt Dido durch die USA, bis sie aus dem Nichts einen Brief erhält, der ihr Leben verändert. „Wir mögen dein Album und haben einen Song verwendet. Wir hoffen das ist okay für dich und es gefällt dir“, steht da. Als Dido das Tape mit dem Song abspielt denkt sie: „Wow!“ – sie liebt den Song. Der, der Thank You verwendet hat, ist Eminem. Der Song der entsteht, heißt Stan. Er erscheint vor 20 Jahren als Single, landet auf einem der erfolgreichsten Rap-Alben aller Zeiten, The Marshall Mathers LP – und auch Didos Karriere explodiert. Ihr einst wenig erfolgreiches Debütalbum verkauft sich mehr als 20 Millionen mal. Auch Eminems Album wird ein Riesenerfolg – und verändert sein Ansehen.