Dem Land fehlt es an einer Vision in der Bildungspolitik

Der Blick in andere Bundesländer ist ein Alarmzeichen: Händeringend suchen alle Bildungsministerien Lehrer, um den Unterricht in ihren Schulen zu sichern. Auch wenn die Lage in Rheinland-Pfalz noch nicht dramatisch ist, wachsen die Nöte. Und die Ampelkoalition droht, Weichenstellungen zu verschlafen.

