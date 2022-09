Die Woche im Blick : Die AKW-Lösung – Habecks neue Logik ist absurd

Wasserdampf steigt aus dem Kühltum des Atomkraftwerks (AKW) Isar 2. Das Kraftwerk soll nach den Vorstellungen von Bundeswirtschaftsminister Habeck ebenso wie Neckarwestheim 2 in Reserve bleiben. Preussenelektra, der Betreiber von Isar 2 hat Zweifel angemeldet und den geplanten Reservebetrieb in einem Brief als «technisch nicht machbar» kritisiert. Foto: dpa/Armin Weigel

Meinung Der AKW-Stresstest und seine absurden Folgen: Bisher betonte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), dass es auf jeden noch so kleinen Anteil Energie ankommt. Bei der Stromerzeugung in Atomkraftwerken kommt er aber zu einem anderen Ergebnis. Was dahinter steckt.

In dieser Woche gab Wirtschaftsminister Robert Habeck das Ergebnis des Stresstests für die Stromversorgung in Deutschland bekannt. Besser: Er gab seine Interpretation der Ergebnisse bekannt. Und er präsentierte eine Lösung, die vorher kaum jemand ernsthaft erwogen hatte: Die AKW sollten in eine sogenannte Einsatzreserve gehen und bei Bedarf im sogenannten Streckbetrieb länger als geplant Strom erzeugen.

Mit diesem Kompromiss überraschte Habeck wohl sogar die AKW-Betreiber, die bekannt gaben, dass erst einmal geklärt werden müsse, ob Habecks Pläne so umsetzbar seien. Auch wenn der Minister einen Tag später erläuternd nachschob, die Reserve sei eigentlich nur eine spätere Entscheidung, ob die AKW länger im Betrieb bleiben sollten, eines ist offensichtlich: Die präsentierte Lösung ist bisher gar nicht mit den Betreibern abgestimmt worden. Und sie ist lediglich ein fatales Hinauszögern einer zugegeben für Habeck schwierigen Entscheidung.

Schlimmer aber noch: Was der Wirtschaftsminister präsentiert, ist ein Kompromiss der schlechtesten Art: Er ist halbgar und teuer – die Unternehmen müssen nun alles für den AKW-Weiterbetrieb vorbereiten, eigentlich sollen sie aber gar nicht produzieren. Oder zugespitzt: Wir zahlen für Kraftwerke wie im Vollbetrieb, ohne dass diese Strom produzieren. Im Gegenteil: Sie würden höchstwahrscheinlich sogar noch Energie von außen benötigen.

Und ganz zufällig soll das AKW in Niedersachsen sicher abgeschaltet werden – in dem Bundesland, in dem Habecks Parteifreunde „Bye bye AKW“ plakatiert haben und in dem bald Wahlen anstehen. Wer die bisher bekannten Ergebnisse des Stresstests liest, findet übrigens die Abschaltung eines einzelnen Atomkraftwerks nicht unter den Optionen, die die Netzbetreiber betrachtet haben.

Während die Menschen aufgefordert werden, weniger zu heizen und nur noch selten zu duschen, während Städte ihre Beleuchtungen ausschalten und Geschäfte nachts nicht beleuchtet werden dürfen, verzichten wir darauf, den Strom aus den deutschen AKW noch für einige Monate zur Verfügung zu haben. Und das, obwohl es doch auf jeden noch so kleinen Anteil Strom und Gas ankommt. Wer aber dachte, dass Energie sparen und Energie erzeugen nur zwei Seiten derselben Medaille sind, hat sich wohl getäuscht. Das ist zumindest Habecks neue Logik.

Unsere europäischen Nachbarn haben dafür nur wenig Verständnis – verständlicherweise. Zumal wir die Probleme und Herausforderungen wieder einmal auslagern. Nun hoffen wir also, dass die französischen Meiler im Winter laufen – ein Sicherheitsgewinn sieht anders aus. Es erinnert an die Frackingdebatte, die ebenfalls eine absurde Wendung genommen hat. Bei uns ist diese Förderung weiter nicht erwünscht, Frackinggas aus anderen Ländern wollen wir aber vermehrt einkaufen.

So bleibt eine bedauerliche Erkenntnis nach dieser Woche: Während die Menschen sich sorgen und die Wirtschaft bereits schwächelt, zögert der zuständige Minister bei Entscheidungen und betreibt Parteipolitik – die übrigens hier nicht einmal dem Klima nützt.