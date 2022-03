Meinung : Schade, Potential ist vorhanden

Meinung Hört man sich wegen des Terra Ventura um, dann dominiert ein Wort als Beschreibung: „Schade“. Tatsächlich: Es ist traurig, dass ein solches Gebäude nicht besser genutzt wird.

Das soll auch nicht mal ein Vorwurf sein. Der Besitzer kann mit dem Hotel schließlich machen, was er will. Keiner kann ihn zwingen, es zu betreiben. Auch die Gemeinde hat natürlich keine Handhabe. Es bleibt also wohl nur zu warten und zu hoffen. Darauf, dass eine solch schöne Adresse nicht komplett verfallen wird. Potential hat der Standort in einer touristisch interessanten Region.