Garten im September : Ausgedientes findet im Garten neue Bestimmung

Waltraud Steffes hat für den alten Holztisch eine dekorative Verwendung im Ziergartenbereich neben dem Küchengarten gefunden. Hier kann sie die in Emailtöpfe gepflanzten Hauswurze stilvoll anrichten. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Hinterweiler TV-Garten im September: Früchte und Pflanzen im Übermaß, der Garten bietet in diesen Wochen viel Raum, um kreativ zu werden. Wie sich jeder Garten mit alten Gerätschaften ausschmücken lässt und gleichzeitig viel Platz für Natur bleibt, zeigt ein Refugium in der Vulkaneifel.

„In den kleinen Dingen zeigt die Natur die allergrößten Wunder“, steht auf einer Schiefertafel. Bis wir zu der philosophischen Weisheit gelangen, geht es aber erst einmal rund durch den Garten bis zum Sonnenschein-Beet in Gelb-Orange. Waltraud Steffes hat ihre Pflanzflächen nach Farben sortiert. „Zu Beginn habe ich einfach drauflos gepflanzt“, erzählt sie von den Anfängen vor dreißig Jahren. Ihr Mann Werner und sie hatten gerade das Haus gebaut – „Op Baachlich“, wie das idyllische Grundstück wegen des Baches heißt, der das Terrain natürlich begrenzt. „Irgendwann wurde es mir zu kunterbunt“, sagt die gebürtige Vulkaneiflerin lachend. Aus einer Melange von Farben wurde ein klares Konzept. Das sieht nicht nur harmonisch aus, sondern erleichtert Pflanzarbeiten enorm. Wenn sie jetzt im September, zur besten Pflanzzeit, auf die Suche nach einem passenden Platz für einen Purpursonnenhut geht, weiß sie sofort, wo dessen Farbe dazu passt. „Früher bin ich ratlos durch den ganzen Garten gerannt“. Und bei 2400 Quadratmeter boten sich nicht wenige Möglichkeiten.

Die geschickte Gliederung des Geländes erreichte das Ehepaar Sfeffes durch das Anlegen von ­Pflanzinseln und Themenbereichen. Bei der Wahl der Bäume und Sträucher achteten sie auf wertvolle Vogelnist- und Nährgehölze. In ihrem lichten Schatten gelangt man auf Graswegen von einem Gartenteil in den nächsten. Man könnte es mit einer Galerie unter freiem Himmel vergleichen. Die ist allerdings, wie es sich für einen Garten gehört, bodenständiger. Ausgestellt sind neben den Werken der Natur, die beispielsweise Hopfenranken eine Leiter hochklettern und über gespannte Drahtseile wieder von oben herunterhängen lässt, originelle Dekorationen. „Der bepflanzte Küchentisch dort, ein Geschenk meiner Tante, war unser erster Küchentisch als wir geheiratet haben“, erinnert sich Waltraud Steffes. „Und bei dem Tisch mit den handgedrechselten Tischbeinen wusste ich, den nimmst du mit und stellst ihn in den Garten.“ Seit ihrer Kindheit stand er im Kellergewölbe des Elternhauses. Im Heidegarten hat er seinen Ausstellungsraum gefunden. Die Tischplatte bietet Stellfläche für Blumenarrangements. Darunter bleibt Platz für eine Weinkiste mit urigen Steingut-Flaschen. Der Boden ist mit Pinienrinde ausgelegt. „Anfangs hatte ich Rindenmulch als Abdeckmaterial“, sagt die Hobbygärtnerin. Denn ohne Mulch würde sie mit dem Unkraut jäten nicht mehr nachkommen. Aber Rindenmulch zersetzt sich vergleichsweise schnell. Deshalb ist sie auf die teurere, aber haltbarere Pinienrinde umgestiegen.