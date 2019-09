Gartentipps vom Profi : Gräser zeichnen schönste Herbstbilder

Selber nachschlagen war gestern: Taucht eine Frage auf, lässt man Sprachassistenten die passende Antwort liefern. Im Garten rückt täglich der Mähroboter aus, um den Rasen zu scheren. Kurz: Man lässt jetzt machen.

Normalerweise heißt es, Herbstgräser wie Chinaschilf, Federborstengras oder Rutenhirse pflanze man besser im Frühjahr. Doch die Glanzlichter der dritten Jahreszeit werden jetzt in Großcontainern angeboten und bieten die Möglichkeit, sich gleich einen Eindruck von der Pracht eines Ziergrases in Herbstblüte zu verschaffen.

Da sich Gräser im Herbst aber tatsächlich schwerer mit dem Einwachsen tun, sollten sie möglichst bis Anfang Oktober in der Erde sitzen. Vor dem Pflanzen taucht man den Topf so lange unter Wasser, bis keine Blasen mehr aufsteigen. Das Pflanzloch hebt man doppelt so breit aus, wie der Wurzelballen groß ist. In einem verdichteten Boden hilft eine Drainageschicht im Untergrund, Staunässe zu verhindern. Gedüngt wird im Herbst nur noch organisch. Das gilt auch für andere Pflanzaktionen.