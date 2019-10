Gartentipps vom Profi : Pflanzideen mit Veilchen und Herbstchrysanthemen

Um winterharte Garten-Alpenveilchen ging es Anfang September an dieser Stelle. Diesmal stehen die Zimmer-Alpenveilchen im Vordergrund. So kurz vor Allerheiligen begegnen einem die großblumigen Vertreter allerorten.

Mit kühleren Herbsttemperaturen kommen die ursprünglich für die Fensterbank gedachten Schönheiten gut klar. In saisonalen Arrangements sorgen sie deshalb mit ihren hübschen Blüten in allen erdenklichen Farbtönen von Weiß über Rosa und Pink bis Rot für stimmungsvolle Farbtupfer. Die Kultursorten haben sich aus dem Persischen Alpenveilchen entwickelt. Und schon die Wildform ist hinsichtlich Blüte und Blattzeichnung sehr variationsreich.

Seit Neuerem findet man in den Reihen auch zartere Vertreter. Ihre kleineren Blüten entsprechen nicht nur dem Wunsch nach mehr Natürlichkeit. Sie bereichern Pflanzungen auch um eine willkommene Gestaltungskomponente. Mischt man Pflanzen einer Art mit unterschiedlichen Blütenfarben und Größen, aber gleichem Aufbau, wirkt das harmonischer als ein Gemenge völlig verschiedener Arten. Zu viel Kontraste erzeugen Unruhe. Das ist auch der Grund, warum man gerade in Pflanzarrangements für die Übergangszeit gerne Blattschmuck einbaut. Die dezenteren Farbflächen bieten Ruhepunkte. Das gilt gleichermaßen für Kompositionen mit Chrysanthemen.

Um diese Zeit haben die Büsche Hochsaison. Sie sind Begrüßungskomitee am Hauseingang, letzter Farbgeber auf Balkon und Terrasse oder eben Grabschmuck auf Allerheiligen. Der Unterschied zwischen ihnen und Garten-Chrysanthemen zeigt sich in der Winterhärte. Mit dem ersten Frost ist die Saison der im Gewächshaus angezogenen Chrysanthemen-Züchtungen meist vorbei.

Hat man allerdings so viel Gefallen an einer Sorte gefunden, dass man sie über die Saison hinaus behalten will, kann man versuchen, sie auszupflanzen. Manchmal erweist sich sogar eine Saison-Chrysantheme als winterfest. Wirklich langlebig habe ich sie aber noch nie erlebt.