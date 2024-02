Meinung Gesperrtes Butzerbachtal: Nun ist professionelle Hilfe gefragt

In Irrel wurde die Brücke über die Wasserfälle der Prüm in der Flutnacht im Juli 2021 weggerissen. Ende September 2023 wurde eine 110 Meter lange neue Brücke fertiggestellt, die in 16 Metern Höhe den Fluss überspannt. Die mehr als 1,1 Millionen Euro teure Konstruktion ist ein Besuchermagnet. Und im Butzerbachtal unweit der Burg Ramstein? Dort geht es laut Verwaltung nach der Juli-Flut um Schäden in Höhe von rund 150.000 Euro an Brücken und Wegen.