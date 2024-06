Mehr Informationen sind wichtig Was soll diese Geheimniskrämerei?

In Trier läuft das Zusammenleben von alteingesessenen Bürgern und Geflüchteten meist reibungslos. Das wird vermutlich auch so in der Saarbrücker Straße sein. Dort nutzt ein Immobilienbesitzer sein Gartengrundstück, um dort Wohncontainer für Geflüchtete aufzustellen. So weit, so unspektakulär.