Kein gutes Beispiel Ein Paradebeispiel für Exklusion

Die Stadtwerke wollten die Abstellsituation für Räder verbessern. So weit, so gut. Sicher hatten sich die Planer viele Gedanken über das passende Modell gemacht. Vermutlich auch darüber, wie das Pflaster zu den Ziegelsteinen der Fassade passt. Es drängt sich der Eindruck auf, als ob eine Frage keine große Rolle gespielt zu haben scheint: wie man zu den Abstellmöglichkeiten kommt. Sollen die Radler doch ihre Räder doch auf das Plateau hieven auf dem die Ständer stehen. Aus Gründen des Denkmalschutzes. So die Argumentation der Stadtwerke.