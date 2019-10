Superfood – seit Jahren ein Trend bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Aber es müssen nicht Goji-Beeren oder Chia Samen von weit her sein. Auch in Deutschland gedeihen zahlreiche Obst- und Gemüsesorten, die mit wertvollen Inhaltsstoffen punkten.

Beispielsweise Holunder: Seine schwarzen, säuerlich-bitteren Früchte sind reich an den Mineralstoffen Kalium, Magnesium und Eisen, enthalten aber auch Betacarotin, die Vorstufe von Vitamin A. Erwähnenswert ist auch der violette Farbstoff der Früchte: Er gehört zu den sekundären Pflanzenstoffen und wirkt im Körper antioxidativ, schützt also gegen „freie Radikale“. Übrigens macht sich die Lebensmittelindustrie die färbende Wirkung des Holunders zu Nutze und gaukelt uns einen höheren Fruchtgehalt in Süßigkeiten oder Jogurts vor.

Es lohnt sich also, im Herbst Ausschau nach Holunderbäumen und -sträuchern an Wald- oder Wegrändern zu halten. Die Beeren sollten jedoch nur reif gesammelt werden, erkennbar an der tief dunkelblauen bis schwarzen Färbung. Da sie Blausäure enthalten, dürfen sie nicht roh, sondern nur gekocht verzehrt werden. Beim Erhitzen baut sich dieser Giftstoff ab. Holunder eignet sich also gut zum Einkochen von Marmelade, Gelees oder Saft.