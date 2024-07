Kommentar zu den Peta-Vorwürfen gegen Eifeler Betrieb Dann prüft doch einfach selbst

Es gibt wohl auch nicht viele, die so offen sind für alle Besucher, von klein bis groß. Und die auf so offensive Weise wie Lehnertz für ihre Arbeit und ihr Produkt einstehen. Das macht ihn natürlich für eine Organisation wie Peta interessant, bei der man sich schon fragen kann, warum sie ihre Erkenntnisse über behauptete Missstände nicht sofort an die Behörden weitergibt, sondern erst viel später. Den angeblich geschundenen Tieren hilft das nicht.