Tipps von der TV-Gartenexpertin Unkraut vergeht nicht — oder doch?

Wenn ich hinten fertig bin, kann ich vorne wieder anfangen.“ Es stimmt schon, dass die Wuchskraft im Frühjahr auch bei den „Pflanzen am falschen Platz“, wie ich sie mal emphatisch nennen möchte, dieselbe Vitalität entfalten wie das frisch sprießende Grün der Kulturpflanzen. Deshalb sollte man mit dem Unkraut jäten jetzt tatsächlich dahinterbleiben, damit die unerwünschten Gewächse den Willkommenen nicht das Licht, die Luft, Wasser und Nährstoffe wegnehmen. „Ist aber schon interessant, dass der Acker-Schachtelhalm in Japan als Gemüse geschätzt wird“, versuche ich den Skeptiker zu begeistern. „Klar, wenn man faserige Kieselsäure-Stangen von der Konsistenz eines Pferdeschweifs gerne isst“, spöttelt der Anti-Unkrautversteher. „Sie nehmen ja nur die im März und April austreibenden jungen Sporentriebe“, erwidere ich. Und die sollen sehr mineralienreich sein. „Das könntest du mir gebraten bringen!“, würgt mein Gegenüber die Debatte ab. Ich könnte jetzt natürlich sagen: genauso machen es die Japaner – zehn Minuten in Öl anbruzzeln, dann mit einem Schuss Sojasoße ablöschen und weitere zehn Minuten dünsten – schwenke aber lieber auf ein vermeintlich erfreulicheres Unkraut um, das uns mit seinen strahlend blauen Blütenaugen anschaut. „Ist er nicht herzallerliebst, der Persische Ehrenpreis“, versuche ich es erneut. „Ein Stickstoffdieb, sonst nichts!“, knurrt der Unkrautjäter und rupft die niederliegende Rosette mit Vehemenz aus dem Rasen. Von den überraschenden Studien, die der Heilpflanze Zukunftschancen in der Bekämpfung von Alzheimer und Parkinson einräumen, brauche ich wohl gar nicht erst anfangen.