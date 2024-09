Kolumne Straßenkampf Baustellen in Trier: Wer Radfahren kann, kann auch schieben

Radfahren in Trier ist was für Menschen mit Abenteuerlust, erst recht, wenn plötzlich Baustellen dazukommen. Beispiel gefällig? Fahren Sie mal auf der Luxemburger Straße in Richtung Zewen: In Höhe der früheren General-von-Seidel-Kaserne ist der Rad- und Fußweg gesperrt. Für das neue Gewerbegebiet Parq54 wird derzeit eine Heizzentrale gebaut. Und für die Radfahrer ist eine Umleitung eingerichtet worden, sogar mit gelbem Umleitungs-Schild. Und dann kommt‘s: Radfahrer sollen zunächst die Luxemburger Straße überqueren und anschließend auf einen Feldweg zur Diedenhofener Straße weiterfahren.