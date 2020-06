Trierisch balaawern : Lau Luunen!

Wir hören den Dialog zweier Trierer Arbeitskollegen: „Dau waorst doch die Daach beim Schäff fir mie Luun. Unn??“ – „Lau Luunen!“ Für Mundart-Kundige ist alles klar.

Uneingeweihte werden den ersten Mitarbeiter wohl auch noch verstehen. Die sinngemäße Übersetzung seiner Frage ins Hochdeutsche könnte so lauten: „Du warst doch kürzlich beim Chef, um über eine Lohnerhöhung zu verhandeln. Was ist denn dabei herausgekommen?“ Aber die Antwort seines Kollegen bleibt im Dunkeln. Was heißt denn „Lau Luunen“?

Man ahnt natürlich, dass sich der Brave bei seinem Boss eine gewaltige Abfuhr eingehandelt hat. „Lau Luunen“ ist eine Redensart, und sie bedeutet soviel wie „Nicht das Geringste“, „Absolut ergebnislos“ oder „Total für die Katz“. Der Kollege steht frustriert und mit leeren Händen da.

Was aber die beiden Wörter lau und Luunen wirklich bedeuten, ist auch für den Fachmann ganz spannend: Lau ist ein Wort aus dem Jiddischen und Rotwelschen und meint so viel wie nichts. Es tritt in der Trierischen Mundart ziemlich häufig auf, etwa in der Wortverbindung Laumann. Ein Laumann ist jemand, der sich auf Kosten anderer Vorteile verschafft, ein Nassauer also. Etwas, das es „fir lau“ gibt, ist kostenlos zu haben, und wer beim Karten- oder Kliggerspiel keine Punkte gesammelt hat, sagt „eisch sönn lau“ oder nur kurz „lau!“ Jetzt der Luunen. Das ist die Bezeichnung für den Sicherungssplint, der bei alten Wagen und Kutschen durch die Spitze der Achse gesteckt wird, damit das Rad nicht herausfällt. Das Wort wird im Trierischen aber auch zur Bezeichnung einer langen, dürren Person gebraucht, und wer e Luunen Flaasch­woorschd auf dem Teller liegen hat, verspeist einen Ring Fleischwurst oder zumindest ein ganzes Stück davon.

Jetzt wissen wir, was unsere beiden Wörter lau und Luunen bedeuten. Was aber ihr gemeinsames Auftreten in der Floskel „Lau Luunen“ sagen soll, weiß niemand. Ein kostenloser Radnagel? Nicht die geringste Fleischwurst? Keine lange Person? Irgendwann, vor langer Zeit, als die Redewendung entstand, wird ja wohl ein Sinn dahintergestanden haben. Heute ist er vergessen.

Daovonn hammer heit kaan Aanong mie. Lau Aanong also.