Mein schöner Garten : Kugellauch: Geballte Kraft für die Gartengestaltung

Auch auf kleiner Fläche lässt sich blütenreich gestalten, wie ein Schaugarten in der Baumschule Huben in Ladenburg zeigt. Kugellauch, hier zwischen Spornblume, Steppensalbei und Chinaschilf, rhythmisiert die Staudenpflanzung in einem gemauerten Hochbeet. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Trier TV-Garten im Juni: Die Kugelblüten des Zierlauchs können Gartenflächen raumbildend erweitern.

Gärten werden zusehends kleiner. Damit steigt die Herausforderung, begrenzte Pflanzflächen ansprechend zu gestalten. Eine Möglichkeit, Räume optisch zu erweitern, bietet das Spiel mit Blütenformen. Alles was dem Auge in einem Beet Etappenziele vorgibt, hilft, den visuellen Durchmarsch zu bremsen. Gärten erscheinen dadurch größer, als sie tatsächlich sind. Wenige Gewächse können das so gut wie Blumen mit kugelrunden Blüten.

Bestes Beispiel ist der Zier- oder Kugellauch. Die schönsten Arten blühen im Juni und schließen die Lücke zwischen Frühlingsflor und Sommerpracht. Ihre Paukenschlägel wirken wie Stoppschilder. An der runden Form kann sich der Blick aber nicht nur festhalten. Er wird auch nach oben gelenkt. Kugellauch scheint über einer Pflanzung zu schweben. Damit füllen die Bälle einen sonst oft luftleeren Raum aus. Das Aufstreben in die Höhe erzeugt das für Gärten so wichtige Raumgefühl.

EXTRA Wer hat den schönsten Garten oder Balkon Triers? Gemeinsam mit dem Gärtnerverein Flora lobt StadtGrün der Stadt Trier den Wettbewerb „Schönster Vorgarten“ beziehungsweise „Schönster Balkon“ Triers aus. Damit soll das Engagement aller gärtnernden Einwohner Triers für ein grüneres, bunteres, vielfältigeres und fantasievolles Stadtbild gewürdigt werden. Schließlich sei jeder Vorgarten oder Balkon nicht nur die Visitenkarte des Hauses, sondern zusammengenommen auch das Aushängeschild der Stadt, heißt es aus dem Trierer Amt für StadtGrün. In die Bewertung fließen Kriterien wie das Gestaltungskonzept, die Idee, die Pflanzenauswahl und -vielfalt, aber auch die ökologische Bedeutung (z. B. Insektenfreundlichkeit, Nachhaltigkeit) ein. Insgesamt werden pro Kategorie drei Preise (1. Preis, 2. Preis, 3. Preis) sowie jeweils ein Sonderpreis „Ökologische Wertigkeit“ vergeben, wobei jeder Preis mit einer wertvollen Sachprämie / Gutschein zum Thema Garten verbunden ist. Alle Teilnehmer, die in die engere Auswahl (Plätze 4 bis 10) kommen, erhalten als Anerkennung eine kleine Sachprämie. Teilnehmen können alle Trierer Bürgerinnen und Bürger.

Anmelden kann man sich bei folgenden Stellen: Amt für StadtGrün, Gärtnerstraße 62, 54292 Trier, Bürgeramt Trier, Am Augustinerhof, Rathaus in Trier oder per E-Mail an: gartenwettbewerb@Trier.de Einsendeschluss ist der 15. Juni 2019.

Zierlauch gibt es in unterschiedlichsten Höhen. Eine der begehrtesten Arten, der Sternkugel-Lauch (Allium christophii), bleibt mit 40 bis 60 Zentimeter niedrig im Vergleich zum großen Paukenschlag im Beet ,Ambassador’ – einer Zierlauch-Kreuzung von 130 Zentimeter. Dazwischen liegen alle anderen für Beete interessanten Hybriden.

,Globemaster’ beispielsweise treibt seine Blattrosette besonders früh und trägt außergewöhnlich große Blütenkugeln in einem fast metallisch schimmernden Asternviolett. Die standhaften Blütenstiele eignen sich wie alle hohen Arten auch hervorragend für den Vasenschnitt. Wegen seiner großartigen Fernwirkung wird er gerne zwischen spät blühende Stauden gesetzt. Ideal ist eine Vergesellschaftung mit Taglilien. Unter ihrem grasartigen Laub verschwindet das später unschön vergilbende Blattgrün der Zwiebelblume. Damit der Zierlauch auch im nächsten Jahr wieder prächtig blüht, ist es wichtig, dass sein Laub ungestört einziehen kann. Erst wenn es gelbbraun geworden ist, kann man es mit der Hand rausziehen.

„Purple Sensation“ (Allium aflatunense) ist im wahren Sinn des Wortes der „Allrounder“ im Garten. Er eignet sich vom Steingarten oder auf Mauerkronen bis zur Staudenrabatte. Erwischt man die echte Sorte, gibt es keine Probleme mit Sämlingen. „Purple Sensation“ ist steril. Häufig sind jedoch Sämlinge unter gleichem Namen im Umlauf. Manchem Gärtner kommt das jedoch gerade recht. Lässt man den Zierlauch versamen, tauchen Abkömmlinge in verschiedenen Höhen und mit unterschiedlichen großen Blütenköpfen auf. Das kann hübsch aussehen. Ganz abgesehen davon, dass die Samenstände attraktiv aussehen. Unerwünscht sind die Sämlinge allerdings, wenn sie sich in anderen Staudenhorsten einnisten. Denn auch zu Prachtstauden, allen voran Pfingstrosen passen die Kugelblüten des Zierlauchs hervorragend. Sie sollten allerdings in Nachbarschaft mit etwa 50 Zentimeter Pflanzabstand stehen.

Ansonsten ist Kugellauch absolut unkompliziert. Er kommt sehr gut mit Trockenperioden zurecht und liebt einen sonnigen Platz. Wie alle Zwiebelblumen braucht Zierlauch einen durchlässigen Boden.