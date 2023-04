Von Amy Winhouse, Freddie Mercury und Wolf Biermann Was vom Künstler übrigbleibt

Er hat zwar 18 Jahre länger gelebt, wurde aber auch nur 45: der Queen-Frontmann Freddie Mercury, der 1991 nach einer HIV-Erkrankung an einer Lungenentzündung gestorben ist. Mehr als 30 Jahre nach seinem Tod wird der Inhalt seines Londoner Hauses versteigert. Die Backsteinvilla „Garden Lodge” im vornehmen Stadtteil Kensington ist in ihrem ursprünglichen Zustand belassen worden; jetzt sollen ihre Geheimnisse an die Öffentlichkeit kommen, wie die Deutschland-Zentrale des Auktionshauses Sotheby‘s in Köln verspricht. In sechs Auktionen sollen im September 1500 Gegenstände versteigert werden. Dazu gehören Mercurys Krone und der dazugehörige Umhang aus Kunstpelz, rotem Samt und Strass-Steinen, die er bei seiner letzten Tournee zu „God Save The Queen” trug. Ein weiteres Glanzstück ist das handgeschriebene Manuskript für die Kulthymne „We Are The Champions”. Der Schätzpreis liegt hier bei 200.000 bis 300.000 Pfund (226.000 bis 339.000 Euro). Eines der wertvollsten Werke ist das Gemälde „Type of Beauty” (1880) von James Jacques Tissot, das auf 400.000 bis 600.000 Pfund (452.000 bis 678.000 Euro) geschätzt wird. Die Sammlung soll vom 4. August bis zum 5. September in den Londoner Galerie-Räumen von Sotheby‘s ausgestellt werden; die Auktionen finden am 6., 7. und 8. September statt – ebenso wie drei Online-Auktionen.