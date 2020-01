Die Kulturwoche : Unerzählte Geschichten und knallende Lippenstifte

Peter Brodbeck war nach seinem Volksschulabschluss Schaufensterdekorateur bei Karstadt und Horten, ging mit 18 auf Reisen durch die Schweiz, Spanien und Frankreich und studierte an der Kunsthochschule Krefeld Malerei, bis er sich 1971 der Fotografie zuwandte und als Peter Lindbergh weltberühmt wurde.

Im vergangenen Jahr ist er im Alter von 75 Jahren in Paris gestorben. Sein Vermächtnis – beziehungsweise ein Teil davon – ist derzeit im Düsseldorfer Museum Kunstpalast zu sehen. Die Ausstellung „Untold Stories“ ist die erste von ihm selbst kuratierte Werkschau, an deren Präsentation er zwei Jahre lang gearbeitet hat. Lindberghs Zusammenstellung von 140 Arbeiten aus den frühen 1980er-Jahren bis heute ermöglicht einen eingehenden Blick auf sein umfangreiches Œuvre und lädt zum Entdecken vieler bislang unerzählter Geschichten ein.

Ein Großteil der Aufnahmen wurde noch nie in Ausstellungen gezeigt; andere wurden von Zeitschriften wie Vogue, Harper’s Bazaar, Interview, Rolling Stone, W Magazine oder dem Wall Street Journal in Auftrag gegeben und veröffentlicht. Nicht die Mode, sondern der porträtierte Mensch steht in seinen Bildern im Vordergrund, mit denen er die Modefotografie als Teil der zeitgenössischen Kultur definiert hat. „Untold Stories“ ist bis zum 1. Juni zu sehen.