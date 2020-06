Die Kulturwoche : Alles wird anders und kommt irgendwann wieder

Ein Mann fotografiert eine Tür der Konzerthalle Bataclan, auf dem ein dem Streetart-Künstler Banksy zugeschriebenes Graffiti zu sehen ist. Foto: dpa/Thomas Samson

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Diese Redens­art ist spätestens seit Corona obsolet geworden. Seitdem das Virus tobt, ist auch aufgeschoben immer öfter eben doch aufgehoben. Eines der jüngeren Beispiele: die Kunstausstellung ART Basel.

Von Dr. Rainer Nolden

Der globale Kunstmarkt hätte sich, schon vom Juni einmal nach hinten verlegt, im September treffen sollen. Doch nun kam die definitive Absage auch für diesen Termin. Tim Sommer, Chefredakteur von „art – Das Kunstmagazin“, fand dafür einen treffenden Vergleich: „Für den Kunsthandel, speziell für die zeitgenössischen Galerien, muss diese Nachricht gewirkt haben wie auf Schiffbrüchige die Erkenntnis, dass der Rettungsdampfer am Horizont einfach abdreht.“ Es sei einfach nicht damit zu rechnen gewesen, schreibt er, dass sich „im September die solventen Sammler aller Länder aus ihren abgeschirmten Sicherheitsbereichen getraut hätten, um sich in der Deutschschweiz um frische Ware zu balgen, die sie ohnehin niemandem zeigen könnten“. Etwas Tröstliches findet er aber selbst in dieser tristen Nachricht: „Offenbar bleibt die Kunst ein analoges Gebiet, ein People’s Business, das bei aller wilden Spekulation und allem ausgeklügelten Investment darauf angewiesen bleibt, ein wirkliches, körperliches Erlebnis zu bieten.“ Das gibt es dann wieder 2021 – voraussichtlich …

Wer mit acht, zehn oder 13 Jahren eine Videokamera in die Hand gedrückt bekommt, kann bestenfalls Urlaubsfilmchen fürs Wohnzimmer drehen? Irrtum! Das Bundesfestival Film gibt auch jungen und jüngsten Regisseur/inn/en eine Chance, erste Schritte in einem Unterhaltungsmedium zu tun, das viele für einen Traumberuf halten. Und bietet den Film-Aficionados aller Altersstufen eine öffentliche Bühne. In diesem Jahr in Wuppertal in einem Autokino. Normalerweise werden die Ergebnisse des Wettstreits in einem „richtigen“ Kino gezeigt; die Pandemie erfordert beim Filmegucken allerdings Einzelhaft in Blechkisten. Insgesamt wurden 700 Beiträge eingereicht; 40 von ihnen nominiert. Am 13. Juni wird zunächst ein Querschnitt von zehn Werken präsentiert. Aber auch die restlichen 30 werden zu sehen sein – nämlich vom 14. bis 28. Juni als Streaming-Angebot auf der Plattform Vimeo. Der Wettbewerb ist in vier Altersgruppen eingeteilt für Teilnehmer vom Grundschulalter bis zu 25 Jahren. Insgesamt werden Preise im Wert von 21 000 Euro vergeben. Die meisten Einsender seien zwischen 16 und 25 Jahre alt, berichtet Festival-Sprecher Marko Junghänel. Die Filme dieses Jahres erzählen unter anderem von einer Sonderfahrt mit den Fahrstuhl und aus den Leben eines 17-Jährigen, der sich von allen Seiten unter Druck gesetzt fühlt. Manche Beiträge sind nur wenige Minuten lang, andere eine halbe Stunde und mehr.

Mit Kunst ist es wie mit Geld: Wenn man es selber nicht hat, ist es nicht weg, sondern nur woanders. So ist es auch mit einer künstlerisch aufgewerteten Tür aus der Pariser Konzerthalle Bataclan, das nach einem Anschlag vom „Islamischen Staat“ 2015 zu weltweit trauriger Berühmtheit gelangte. Diese Tür, von dem britischen Streetart-Künstler Banksy mit einem Graffiti versehen in Erinnerung an eben jenes Massaker, bei dem 89 Menschen ums Leben kamen – 39 weitere starben bei Angriffen ihrer Komplizen auf Cafés und Restaurants in der Nachbarschaft –, ist in Italien wieder aufgetaucht. Die Polizei habe sie in einem Landhaus bei Teramo in der zentralen Region Abruzzen entdeckt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Tür war Ende Januar 2019 verschwunden.