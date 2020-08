Die Kulturwoche : „Stolz wie eine Kuh mit sieben Eutern“

An Markus Söder scheiden sich die Geister. Nicht jedoch, wenn es um eine andere bayerische Institution geht: Die Münchner Kammerspiele sind erneut zum „Theater des Jahres“ gewählt worden.

In einer Umfrage unter 44 Kritikerinnen und Kritikern schnitt das Haus am besten ab, wie das Magazin „Theater heute“ in Berlin mitteilte. Damit wurden die Kammerspiele zum zweiten Mal hintereinander gewählt – jeweils unter der Leitung von Matthias Lilienthal. Der 60-Jährige hatte seine Intendanz an den Kammerspielen vor kurzem beendet und war zurück nach Berlin gegangen. Damit nicht genug der Ehre: Sandra Hüller („Toni Erdmann“) ist wie bereits im vergangenen Jahr „Schauspielerin des Jahres“ geworden – für ihre „Hamlet“-Darstellung am Schauspielhaus Bochum. Und Fabian Hinrichs, bekannt aus dem fränkischen „Tatort“, darf sich „Schauspieler des Jahres“ nennen. Zusammen mit René Pollesch erarbeitete er ein Stück für den Berliner Friedrichstadt-Palast: In „Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt“ dachte er im Goldanzug über Einsamkeit und Kapitalismus nach. Zur Inszenierung des Jahres wählten die „Theater-heute“-Kritiker das Stück „Tanz“ der Choreographin Florentina Holzinger, die damit auch zum diesjährigen Berliner Theatertreffen eingeladen worden war. Und Ewald Palmetshofers „Die Verlorenen“ wurde das „Stück des Jahres“. Die preisgekrönte Nachwuchsdarstellerin ist in Trier übrigens keine Unbekannte: Gina Haller war von 2015 bis 2017 im hiesigen Ensemble unter anderem in „Molière“ und als „Peter Pan“ zu sehen.