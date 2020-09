Die Kulturwoche : Sehr öffentlich und sehr geheim

Rechtzeitig zur Wahl kommen „Public Enemy“ mit ihrem 15. Album auf den Markt. Public Enemy, das ist die Rap-Truppe, die als erste Formation ohne Rücksicht auf Verluste auf Konfrontationskurs mit dem weißen Amerika ging – und mit ihrer Attitüde viele weiße Teenager, die eher dem Rock oder Metal anhingen, begeisterte.

Rapper Chuck D und Flavor Flav spielten zu Zeiten der konservativen US-Präsidenten Ronald Reagan und George Bush senior gezielt mit weißen Ängsten: Bodyguards in Militäruniformen sorgten für Bühnenauftritte, die an die radikale Black-Panther-Bewegung erinnerten. Eines ihrer frühen Alben hieß „Fear of a Black Planet“. Die Angst vor den Schwarzen eint die um ihre Vormachtstellung bangenden Weißen, und diese Angst wird angetrieben von dem Mann, den „Public Enemy“ in ihrem Song „State of the Union“ ein unrühmliches Denkmal setzen: den derzeitigen „Präsidenten“ bezeichnen sie als „White House killer“ und „nazi gestapo“ und fordern das Land auf: „Vote this joke out“, frei übersetzt: „Wählt diese Witzfigur ab“. Einer der prominentesten Tracks, den Public Enemy 1989 im Auftrag des Regisseurs Spike Lee als Soundtrack zu dessen Film „Do the Right Thing“ schrieben, entwickelte sich zu ihrem Schlachtruf: „Fight the Power“. Jetzt haben sie ihn neu aufgenommen und als Single „Fight the Power 2020“ veröffentlicht. Und wer für sie der „Public Enemy No. 1“, also der Staatsfeind schlechthin, ist, dürfte nach dem Remix des Songs von 1987 ebenfalls eindeutig sein.