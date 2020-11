Die Kulturwoche : Ganz schön riesig, ganz schön fies

Öfter mal was Neues – das gilt nicht zuletzt auch für die Wohnungseinrichtung inklusive Gardinen. Für einen neuen Fensterbehang hat jetzt ein unbekannter Käufer ein hübsches Sümmchen springen lassen – etwa so viel, wie zwei Reihenhäuschen oder eine etwas luxuriösere Bleibe kosten dürften.

990 000 Dollar, rund 835000 Euro, war dem Käufer des „Zauberflöten“-Bühnenvorhangs von Marc Chagall (1887-1985) wert, den der Künstler für eine Inszenierung der Mozart-Oper in der New Yorker Met im Jahr 1967 schuf (und der 2007 in einer anderen Version der Oper noch einmal zu Ehren kam). Zuletzt hatte der Vorhang der Nachlassverwaltung des 2013 gestorbenen Kunstsammlers Gerard Cafesjian gehört, der ihn eigentlich in einem von ihm finanziell unterstützten Museum in Armenien aufhängen wollte. Dafür war der Vorhang dann aber zu groß. Jetzt fragt man sich natürlich, welche Dimensionen das Haus des unbekannten Ersteigerers haben muss – wenn er ihn denn überhaupt vor ein Fenster hängen will. Das, nebenbei bemerkt, zuvor schlierenfrei zu putzen der Albtraum einer jeden Hausfrau sein dürfte.