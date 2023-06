Unterm Strich – Die Kulturwoche Unerhörtes, Umbrüche, Innovationen

Erste Erfolge heimsten hier die jung verstorbene Sarah Kane oder der sehr produktive Mark Ravenhill ein. Vier Jahre, nachdem sich der Ruf der kleinen Bühne als Experimentallabor herumgesprochen hatte, bekam auch ein gewisser Richard O’Brien eine Chance. Doch am Ende seines Musicals, das am 16. Juni 1973 uraufgeführt wurde, war der Applaus alles andere als frenetisch. Im konservativen England jener Jahre war ohnehin nicht unbedingt davon auszugehen, dass ein Musical über einen außerirdischen, bisexuellen Wissenschaftler in Frauenkleidern ein Erfolg werden würde. Doch in London, bis in die 1960er eine ziemlich graue Maus unter den Hauptstädten im Westen Europas, hatte es längst zu brodeln begonnen (Beatles, Mary Quant, Angry Young Men, um nur ein paar Begriffe wahllos einzuwerfen). Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis sich herumsprach, wie schräg die „Rocky Horror Show“ war – das erste queere Musical, das bis heute zu den erfolgreichsten dieser speziellen Gattung gehört. „Glamrock und offene Sexualität waren überall, Homosexuelle hatten ihr Coming-out, und es lag etwas in der Luft“, erinnerte sich der 81-jährige O‘Brien, der mittlerweile in Neuseeland lebt. „Es gibt bestimmte Orte in der Welt, wo wir etwas freier sind, wir selbst zu sein. London ist definitiv einer dieser Orte“, sagt O‘Brien, der sich laut eigenen Aussagen „zu 70 Prozent männlich, zu 30 Prozent weiblich“ fühlt. Inzwischen gibt es kaum ein Theater weltweit, dass sich die Erfolgsshow hätte entgehen lassen; in Trier war sie zuletzt 2010 im Großen Haus zu sehen. Nur zwei Jahre nach der Bühnenpremiere kam das Musical als „The Rocky Horror Picture Show“ in die Kinos. Anfangs ein Flop, fand „The Rocky Horror Picture Show“ dank Mitternachtsvorführungen nach und nach sein Publikum und entwickelte sich zum Kultklassiker. Das Prince Charles Cinema, ein beliebtes Kino in London, lädt regelmäßig zum Mitsing-Abend ein. Beim Film genauso wie bei der Bühnenproduktion gehört die Beteiligung des Publikums mittlerweile fest zur Show. Zuschauer verkleiden sich, tanzen den „Time Warp“, schießen mit Wasserpistolen, werfen Konfetti und Klopapier. So wird jede Aufführung der „Rocky Horror Show“ ein halbes Jahrhundert nach ihrer Uraufführung immer noch zu einer wilden Party.