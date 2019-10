Die Kulturwoche von TV-Mitarbeiter Rainer Nolden : Beliebtes, Bezauberndes, Bestürzendes

Zumindest bei der Kunst klappt die grenzüberschreitende Verständigung problemlos. Während sich die Horrorclowns der Politik (hier bitte die Namen der üblichen Verdächtigen an den Rand notieren) sich beharken wie amphetaminvergiftete Kampfhähne auf Crackentzug, reichen sich Denver und das im aus Oval-Office-Sicht verhassten Deutschland liegende Potsdam die Hände: Im Denver Art Museum eröffnete jüngst eine große Ausstellung über den französischen Künstler Claude Monet (1840-1926) – rund ein halbes Jahr, bevor sie im Museum Barberini in Potsdam zu sehen sein soll.

Von Dr. Rainer Nolden

Die Schau zeige mehr als 100 Werke des impressionistischen Malers, teilte das Kunstmuseum in Denver im US-Bundesstaat Kansas mit. „Wir sind begeistert, dass wir so eine monumentale Ausstellung organisieren können, die eine neue Perspektive auf diesen beliebten Künstler bieten wird“, sagte Christoph Heinrich, der deutsche Direktor des Denver Art Museum. „Die Besucher werden Monets kreativen Prozess und wie er sich von den Konventionen der traditionellen Landschaftsmalerei löste, dadurch besser verstehen.“ In Denver bleibt die Schau bis zum 2. Februar – ab dem Frühjahr 2020 soll „Claude Monet: The Truth of Nature“ dann in Potsdam zu sehen sein.

Wer Venedig als Reiseziel angibt, sollte dies möglichst keinem Venezianer anvertrauen. Denn die sind auf Touristen schon seit längerem nicht mehr gut zu sprechen. Man muss allerdings auch nicht gen Italien ziehen, um die Lagunenstadt zu bewundern. Eine ökologisch wie ökonomisch vernünftige Alternative bietet sich derzeit in Stuttgart. Die Staatsgalerie erweist derzeit „La Serenissima“, der „Allerdurchlauchtigsten, ihre Reverenz. Der Stadt kommt als Kunstlandschaft eine besondere Stellung zu. Die ungewöhnlichen Lichtverhältnisse in der Lagunenstadt, die vom reflektierenden Wasser umgeben ist, inspirierten nicht nur die venezianischen Maler, sondern vor allem auch die Zeichner. Rund 20 von ihnen sind mit einem halben Hundert Bilder in der Schau vertreten, darunter Jacopo Tintoretto (1518–1594), Paolo Veronese (1528–1588), Sebstiano Ricci (1659–1734), Giovanni Battista Piazzetta (1682–1754) und Giuseppe Bernardino Bison (1762–1844). Sie repräsentieren die unterschiedlichen Facetten der Venezianischen Zeichenkunst vom 16. Jahrhundert bis zum Niedergang der Republik Venedig im 18. Jahrhundert. Die Staatsgalerie selbst steuert Werke aus dem Bestand ihrer Graphischen Sammlung bei. Die Ausstellung ist bis 2. Februar zu sehen.