Kolumne „Unterm Strich - die Kulturwoche“ Über Naive und Nackte

Mit Skandalen ganz anderer Art, wenn auch nur weit zurückliegend in der Historie, wartet das Landesmuseums für Kunst- und Kulturgeschichte in Münster auf. Die Schau ist eine Kooperation mit der Londoner Tate Gallery und hat vielleicht deshalb den englischen Titel beibehalten: „Nudes“ („Nackte“). Die Schau widmet sich bis 14. April der Entwicklung von Aktdarstellungen in der Kunst vom 19. bis ins 21. Jahrhundert und „beleuchtet den historischen künstlerischen Akt, intime und moderne Aktdarstellungen sowie surreale Körper und politisch aufgeladene und fragile Darstellungen nackter Körperlichkeit“, heißt es auf der Homepage des Museums.