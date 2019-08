Die Kulturwoche, betrachtet von Rainer Nolden : Fanatiker und Heuchler

Es geht um Fanatismus, Verbohrtheit, Dummheit, Ahnungslosigkeit. Nein, wir reden hier ausnahmsweise nicht von jenen sogenannten politischen Führern, die sich etwa in den USA, Brasilien, Großbritannien oder Italien durch Unfähigkeit einen Platz in den Geschichtsbüchern als Negativ-Beispiele sichern werden.

Sondern um jene Eiferer, die noch weniger als jene Erstaufgeführten einen Hehl daraus machen, dass es ihnen vor allem um die Durchsetzung des eigenen wirren Verständnisses von dem geht, was gut für die Menschheit ist und wovor sie auf jeden Fall beschützt werden muss. Zu den Letztgenannten gehört die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Eine Ausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle zeigt die Folgen ihres Wütens am Beispiel von vier Orten: das vom IS verwüstete Mossul im Nordirak, die syrische Stadt Aleppo, die vom IS zerstörte antike Oasenstadt Palmyra in der syrischen Wüste und das weniger bekannte Leptis Magna. Letztgenannte Stadt an der libyschen Küste ist allerdings nicht durch Krieg oder Extremismus, sondern durch Vernachlässigung vom Zerfall bedroht. „Es sind Landschaften, die fast nicht mehr von unserem Planeten zu stammen scheinen“, sagt der Intendant der Bundeskunsthalle, Rein Wolfs. Mit Filmkameras ausgestattete Drohnen sind über die Landschaften geflogen und zeigen das Ausmaß der Verwüstungen. Der Besucher steht vor einer riesigen Leinwand und hat das Gefühl zu schweben. Er fliegt über das zerstörte Mossul, die zweitgrößte Stadt des Irak, die von 2014 bis 2017 in der Hand des IS war. So weit das Auge reicht, sieht man Ruinen – eingestürzte Häuser, Trümmer, Autowracks. Plötzlich aber erwächst aus der Steinwüste die vom IS gesprengte Große Moschee des an-Nuri mit ihrem berühmten schiefen Minarett. Virtuell entsteht neu, was eines Tages vielleicht auch in Wirklichkeit wieder aufgebaut werden könnte .