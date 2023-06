Unterm Strich – Die Kulturwoche Glückliche Kirchen, umstrittene Künstler

Wer die (evangelische) Martinskirche betritt, blickt nicht auf viele hölzerne Bankreihen und den Altar, sondern auf ein Blumen- und Pflanzenmeer. Dieses soll den Besuchern das „Geheimnis der Schöpfung“ multimedial und mit einer üppigen Pflanzenwelt nahebringen. Zehn Tage lang ist die Martinskirche Deutschlands erste „Glückskirche“: mit insgesamt 900 Pflanzen nach dem Motto „vom Gotteshaus zum Tropenhaus“. Auf mehreren Bildschirmen, die in meterlangen Blumenbeeten angebracht sind, sind digital animierte Schmetterlinge im Wechsel mit Landschafts- und Tierfotografien zu sehen. Dazu sind sphärische Klänge, aber auch Walzer sowie von Kindern vorgetragene Bibelverse zu hören. Die Inszenierung stammt vom deutsch-iranischen Komponisten und Mediendesigner Parviz Mir-Ali, der in Frankfurt lebt. Anlass ist der vom 2. bis 11. Juni in Pfungstadt stattfindende Hessentag, der heute von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) eröffnet wird. Vielleicht kommen die Initiatoren ja zu dem Schluss, dass es sich nach dem Hessentag gar nicht mehr lohnt, die Bänke wieder aufzustellen. Als permanenter botanischer Garten hat so ein Gebäude bestimmt eine erfolgreichere Zukunft. Und ist dazu noch umweltfreundlich.