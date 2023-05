Unterm Strich – Die Kulturwoche „Immer nur lächeln ...“

Ständig gut gelaunte Menschen können einem manchmal wirklich die Laune verderben. Aber ist sie wirklich gut gelaunt? Ist sie die Frau eines gut situierten Kaufmanns, die sich über das üppige monatliche Haushaltsgeld freut? Oder irgendeine andere Renaissance-Schönheit? Ist sie, auch dies eine kühne Theorie von Kunsthistorikern, überhaupt eine Frau? Möglicherweise hat Leonardo da Vinci (1452-1519), Genie, das er war, in Vorahnung auf aktuelle Geschlechterdiskussionen einen Mann als Frau dargestellt. Oder umgekehrt. Und der/die Porträtierte amüsiert sich diebisch darüber, wie Objekt und Maler die Welt und die Nachwelt veräppelt haben. Selbst Nat King Cole hat sich Gedanken über die rätselhafte Schönheit gemacht. „Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? / Or is this your way to hide a broken heart?“, fragt der Sänger mit der Schmelzstimme. Frei übersetzt: Willst du einen Typen in die Kiste kriegen, oder hat dir gerade jemand den Laufpass gegeben und du willst dir nichts anmerken lassen? Fragen über Fragen. Und dabei ist dies nicht einmal das einzige Rätsel im Bild. Wenigstens ein weiteres haben italienische Forscher gerade gelöst: nämlich die Frage, was sonst noch so auf dem Gemälde zu sehen ist. Der Kunsthistoriker Silvano Vincenti berichtet, dass im Hintergrund die Romito-Brücke von Laterina, einem Ort in der Toskana, zu sehen sei. Nur ein Teil des Bauwerkes ist noch erhalten. Der Wissenschaftler ist allerdings felsenfest davon überzeugt, dass da Vinci jene Brücke malte, die er Anfang des 16. Jahrhundert selbst häufig gesehen habe. Okay, mag ja sein. Bleibt aber nach wie vor die Frage nach dem Grinsen … pardon, Lächeln.