UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE Ohrwürmer und nasse Kunstwerke

Meinung · Wer kennt nicht diese sehnsüchtige Popballade aus dem Jahre 1974: „Killing me softly with his song“? Gemeinhin wird sie der Soul-Sängerin Roberta Flack zugeschrieben, und sie konnte mit dem Song ja tatsächlich ihren größten Erfolg verbuchen.

Von Dr. Rainer Nolden

07.09.2023, 17:24 Uhr

Ursprünglich hat ihn jedoch die amerikanische Sängerin Lori Lieberman (Jahrgang 1951) gesungen, die sich mit ihrer Interpretation freilich nicht in die Pop-Geschichte hat einschreiben können. Das blieb Roberta Flack vorbehalten, die, 1937 geboren, eigentlich etwas ganz anderes werden wollte: nämlich Konzertpianistin. Bereits im Alter von 15 Jahren zeigte sich ihr unerhörtes Talent; sie durfte zwar studieren, aber ihren Traum einer klassischen Karriere konnte sie vergessen – damit war sie im rassistischen Amerika in bester Gesellschaft, zu der etwa Dorothy Donegan oder Art Tatum gehörten, die ebenfalls lieber Bach, Beethoven und Brahms gespielt hätten, wegen ihrer Hautfarbe allerdings Jazzpianisten wurden (und was für welche!!).