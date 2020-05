Kolumne Unterm Strich - die Kulturwoche : Chaoten und Künstler, made in USA

Ein Mann betrachtet in einer Ausstellung im spanischen Valencia das Werk „Flaggen“ von Jasper Johns. Foto: picture alliance / dpa/Juan Carlos Cardenas

Gewiss erinnern Sie sich, geneigter Leser, an die Kulturwoche vom 28. Februar dieses Jahres. Es war das erste Mal, auch das wird Ihnen noch lebhaft präsent sein, dass wir uns an dieser Stelle zum ersten Mal mit jenem Virus beschäftigt haben, das mittlerweile zum meistgedruckten Wort des Jahres 2020 geworden sein dürfte.

Von Dr. Rainer Nolden

Und dass wir seinerzeit in nämlicher Kolumne die leise Hoffnung äußerten, dass das schädliche Covid19 den kaum weniger schädlichen „Präsidenten“ der USA zu Fall bringen könnte. Nun, die Hoffnung wird lauter, denn was seither aus dem Tollhaus in Washington verlautet, übertrifft mühelos den blühenden Blödsinn aller Marx-Brothers-Filme zusammengenommen. Die Wissenschaft wird nach und nach entmachtet, Fachleute werden mundtot gemacht, entlassen, versetzt und für vogelfrei erklärt (demnächst vielleicht auch noch zum Abschuss freigegeben), um der Mikrobe der menschlichen Dummheit auf dem Weg in die Hirne einiger Hirnloser keine Hindernisse in den Weg zu stellen. Die Ahnungslosigkeit hat das Szepter übernommen, und Teile der Bevölkerung stolpern wie Lemminge einem Abgrund entgegen, gegen den der Grand Canyon ein Schlagloch auf der Fahrbahn ist. Sie finden das übertrieben? Nicht wirklich, oder? Sollte im Land der unbegrenzten Möglichkeiten die Verbohrtheit der Menschen nicht ebenso unbegrenzt sein, könnte es tatsächlich so weit kommen, dass ein klitzekleines Virus einen riesengroßen Idioten außer Gefecht setzt und im November endgültig einen Schlussstrich unter den Super-Super-GAU der amerikanischen Geschichte zieht.

Eigentlich müsste er der Künstler-Darling der derzeitigen US-Regierung sein: Jasper Johns, dessen Lieblingsmotiv die „Stars und Stripes“ waren, die amerikanische Flagge, die er in unzähligen Varianten gemalt hat. Seinen 90. Geburtstag, den er heute begehen kann, wollen gleich zwei Museen feiern. „Die radikale und innovative Kunst von Jasper Johns beeinflusst die Künstler von heute weiter wie nur wenige andere“, heißt es vom New Yorker Whitney Museum und dem Philadelphia Museum of Art, wo die Ausstellung am 28. Oktober eröffnen sollte. Doch die Corona-Krise hat auch diese Pläne durcheinandergebracht. Die genauen Daten zur Ausstellung „Jasper Johns: Mind/Mirror“ würden nun zu einem späteren Zeitpunkt verkündet, heißt es inzwischen auf der Webseite des Whitney Museums.