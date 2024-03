UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE Konkurrenz für die Apotheken-Rundschau

Bei seinen Auftritten hat der wie ein windiger Staubsaugervertreter wirkende Kandidat O‘Connors Song „Nothing Compares 2 U“ spielen lassen. Was ja, genaugenommen, auch stimmt: Dieser Typ ist in der Tat mit nichts zu vergleichen. Wir hätten da einen Vorschlag, und zwar einen alten Song von Cole Porter, den unter anderem Marlene Dietrich in ihrem Portfolio hatte: „Get out of town before it‘s too late …“ („Verschwinde aus der Stadt, ehe es zu spät ist“). Das darf man dann auch durchaus als wohlmeinende Drohung auffassen.