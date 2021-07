Aufgeschlagen – neue Bücher : Wiener Blut

Österreich und Deutschland – das war schon immer eine, nun, sagen wir, nicht ganz unproblematische Zuneigung. Die Österreicher lieben die Effizienz ihrer nördlichen Nachbarn (na ja…), und die Piefkes mögen den Wiener Schmäh und die Bergwelt und Johann Strauß, wenn sie in Walzerstimmung sind.

Einer, der sein Glück dort finden will, ist Juri Sonnenburg, studierter Geologe, der in seiner Heimat keinen Job findet. In Österreich allerdings auch nicht. Denn zunächst muss er sich als würdiger Bewohner des auserwählten Landes bewähren. Dafür kommt er ins „Piefke 5“ genannte Naturalisierungsprogramm, währenddessen er in einem schäbigen Männerwohnheim das Zimmer mit einem Kärntner namens Georg teilen muss, der aus unerfindlichen Gründen ebenfalls im Deutschentrakt gelandet ist. Was das Österreicherwerden erschwert, ist eine Mordserie, deren Opfer allesamt der Stempel „Piefke 5“ vom Täter auf den Körper gedrückt wird. Um nicht vom germano-feindlichen Kommissar, der natürlich sofort die Deutschen verdächtigt, des Landes verwiesen zu werden, entschließt Juri sich, zusammen mit Georg selbst auf Mördersuche zu gehen.