Unterm Strich – die Kulturwoche : Spaßbremsen überall

Karnevalist in Düsseldorf. Foto: dpa/Fabian Strauch

Eine Nachricht, die die Welt in Aufruhr versetzen dürfte: „Düsseldorfer Karnevalsauftakt soll ohne Alkohol stattfinden“, meldet der Spiegel in seiner Online-Ausgabe. Das ist in etwa so, als würde man Weihnachten ohne Tannenbaum – nein, besser ohne Glühwein – zelebrieren wollen oder Ostern ohne Cognac-Eier, wenn man den Gedanken vom Abstinenz-Feiern weiterspinnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dr. Rainer Nolden

Dieser Forderung liegt freilich ein grundsätzlicher Irrtum zugrunde: Offenbar glauben die Menschen im karnevalsfeindlichen Rest der Republik nach wie vor, dass närrische Stimmung nur dank Promille auf- und ausgebaut werden könne. Dabei ist der typische Rheinländer, besoffen oder nüchtern, per se stets auf Kontakt zum Nachbarn aus. In dieser Beziehung nehmen die Strom-Anwohner das Markus-Evangelium (12, 28-37) sehr ernst. Das verbindet sogar die Kölner mit den Düsseldorfern, was ansonsten nur der Rhein schafft. Nur: Wenn am 11. 11. um 11 Uhr 11 wie seit nunmehr 150 Jahren die Massen auf den Düsseldorfer Rathausplatz strömen, um den Hoppediz zu revitalisieren, muss natürlich auch geschunkelt werden, sonst bemüht sich der entfernte Verwandte von Till Eulenspiegel gar nicht erst aus seinem Mostertfass (für Nicht-Rheinländer: Senftopf). Und jetzt schunkeln Sie mal mit 1,50 Meter Abstand! Sieht bestimmt drollig aus. Also, die ganze Chose könnte übel in die Hose gehen, und wenn dann nicht mal Hochprozentiges fließen darf, um sich den Event wenigstens ein bisschen schön zu trinken, dürfte der Start in die fünfte Jahreszeit alles andere als heiter werden. Das befürchtet sogar der Präsident des Comitees Düsseldorfer Carneval, Hans-Jürgen Tüllmann: „Die Lage ist für alle Karnevalisten äußerst unbefriedigend“.