Unterm Strich – die Kulturwoche : Satire, mal echt, mal unfreiwillig

Der Komiker Martin Klempnow pa- rodiert Oliver Welke („heute show“) bei Dreharbeiten zur Comedy-Show „Binge Reloaded“. Foto: dpa/Henning Kaiser

Keiner macht sich ungestraft lustig über Promis und solche, die sich dafür halten. Das muss jetzt auch Oliver Welke erfahren, scharfzüngiger (na ja, nicht immer) Moderator der „heute-show“ (heute Abend um 22.30). Komiker Martin Klempnow, seit Folge 235 Mitglied im Team der Satire-Sendung, ist Teil des Ensembles der neuen Comedy-Show „Binge Reloaded“ (Amazon Prime Video).

Von Dr. Rainer Nolden

Und hat ein Problem: Wenn er sich eine Person ausgesucht habe, in deren Haut er schlüpfen will, schaue er sich so viel Material wie möglich von ihr an. Was dann schon mal dazu führen könne, „dass mir Figuren, die ich parodiere, im Traum begegnen. Vielleicht ist das auch eine kleine Rache von denen“. Kein Wunder, wenn er sich seine Ziele aufs Handy lädt und sich ihre Reden und Redereien täglich acht bis zehn Stunden anhört, um eine Stelle zu finden, „an der ich andocken kann“. Angedockt hat er auch bei Oliver Welke: Den parodiert er auch in seiner neuen Show. Da wird er möglicherweise bald nicht mehr sagen können, ob er tatsächlich in der „heute-show“ mitwirkt oder eben doch nur schlecht träumt.



Bescheidenheit ist eine Zier, mit der sich auch der kanadische Schauspiel-Star Ryan Reynolds (44) schmücken kann: Er will keine Straße nach sich benannt haben. Ein Radiosender in Vancouver, der kanadischen Heimatstadt des Schauspielers, hatte eine entsprechende Petition aufgelegt, die in den sozialen Netzwerken rasch viel Beachtung fand. Normalerweise benenne die Stadt Straßen nur nach bereits gestorbenen Berühmtheiten, aber Reynolds habe es trotzdem verdient, hieß es von dem Radiosender. Reynolds, bekannt geworden mit Filmen wie „Green Lantern“ und „Deadpool“, lehnte die geplante Ehrung aber aus einem anderen Grund ab: „Wenn der Verkehr schlimm ist, würden alle sagen: ,Auf Ryan Reynolds ist Chaos‘ oder ,Auf Ryan Reynolds staut sich alles‘.“ Und den Spaß wolle er seinen Brüdern nicht gönnen.