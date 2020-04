Kolumne Die Kulturwoche : Jetzt schon an Geschenke denken!

Weihnachten kann kommen. Selbst wenn Sie noch kein Geschenk für Ihre(n) Liebste(n) haben – wir haben einen Tipp. Es heißt „The Christmas Present“ und ist ein musikalischer Stimmungsmacher für lamettaselige Zeiten.

Mit Musik geht‘s weiter, wenn auch weniger weihnachtlich. Der Klassiker „Pata Pata“, der die südafrikanische Musikerin Miriam Makeba (1932 – 2008) 1967 über Nacht in den Weltruhm katapultierte, wird von ihrem einstigen Schützling Angélique Kidjo neu vertont. Es ist ein Stück Nostalgie mit einer neuen Botschaft: Der Text soll ermuntern und positiv stimmen und auch zu Hause zur Entspannung beitragen. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Welterfolg des Afropop-Songs von „Mama Afrika“ soll die frei im Internet verfügbare neue Version zum Tanzen anregen – die besten Videos von zu Hause dazu tanzenden Menschen sollen dann Mitte Mai in ein Musikvideo integriert werden. Pata Pata bedeutet in der Xhosa-Sprache wörtlich: „Berührt, berührt“. Was derzeit allerdings nicht empfehlenswert ist. Deshalb singt Angélique Kidjo: „It‘s a time to ,Sit it out!‘ This is ‘no-pata-pata... Stay at home and wait it out ….. We need to keep our hands clean ….So ‘no-pata pata’...Don’t touch your face, keep distance please.“ (Deutsch etwa: Es ist Zeit zum ,Aussitzen‘, nicht pata-pata ... Bleibt zuhause ... Berührt nicht euer Gesicht, haltet bitte Abstand). no/dpa