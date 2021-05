Die Kulturwoche : Romantik pur und echtes Geld

Den magischen Realismus gibt‘s in der Literatur; die magische Romantik im Musiktheater: Sieben verzauberte Kugeln sorgen für sieben Video-Stationen. Die Semperoper in Dresden nimmt die romantischste deutsche Oper schlechthin, den „Freischütz“ ins Visier.

„Der Freischütz“ wurde im Juni 1821 in Berlin uraufgeführt. Carl Maria von Weber war seit 1817 Kapellmeister und Direktor der deutschen Oper am Dresdner Hoftheater. Am 26. Januar 1822 erklang der „Freischütz“ unter Leitung des Komponisten erstmals in Dresden. Nach Angaben der Semperoper hat er hier bisher annähernd 1500 Vorstellungen erlebt und ist damit in Dresden die am häufigsten gespielte Oper. Auf der Liste der meistgespielten Opern in Deutschland, zusammengestellt vom Deutschen Musikrat im Jahr 2014, kommt „Der Freischütz“ allerdings nur auf Platz 18 – zwischen Verdis „Maskenball“ (17) und Wagners „Lohengrin“ (19). Und wenn man einer anderen Statistik Glauben schenken will, dann kommt die weltweit populärste Oper aus Frankreich und spielt in Spanien: George Bizets „Carmen“.