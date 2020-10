Die Kulturwoche : Glückliche Tage und Kunst zum Vorbeifahren

What?????!!!!!! Deutscher Oscar Beitrag???? Grüße aus dem krassesten Wechselbad der Gefühle EVER“. Zugegeben, das sind nicht gerade druckreife Sätze, und beim Gegencheck hätte der – oder in diesem Fall die – Interviewte gewiss den Rotstift angesetzt.

Im Mittelpunkt des Politdramas „Und morgen die ganze Welt“ steht die Jurastudentin Luisa, die sich in linken, antifaschistischen Kreisen engagiert. Im Kampf gegen Rechte und Neonazis schrecken ihre neuen Freunde nicht vor Gewalt zurück, und Luisa muss entscheiden, wie weit sie selbst bereit ist zu gehen. „In einer Zeit, in der die Demokratie zunehmend unter Druck gerät, stellt Julia von Heinz die Frage, ob und wenn ja, wann Gewalt gerechtfertigt oder sogar notwendig ist“, begründeten die Juroren ihre Entscheidung. Sie lobten die herausragende Leistung von Hauptdarstellerin Mala Emde ebenso wie die Kamera. Zudem konfrontiere der Film die Zuschauer mit Konflikten und Entscheidungsprozessen, denen sie sich nicht entziehen könnten. „Ein persönlicher Film von großer, emotionaler Wucht“, so das abschließende Votum. „Und morgen die ganze Welt“ hat sich gegen neun andere Filme durchgesetzt, darunter die Literaturverfilmung „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ von Caroline Link (die damit ihren zweiten „Oscar“ nach „Nirgendwo in Afrika“ hätte gewinnen können), Oskar Roehlers biografischer Film „Enfant Terrible“ über das Leben des Filmgenies Rainer Werner Fassbinder und „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani. Angesichts der desolaten Lage, in der sich die USA dank des „besten Präsidenten aller Zeiten“ befinden, dürfte „Und morgen die ganze Welt“ auch jenseits des Atlantiks auf reges Interesse stoßen und – vielleicht sogar als warnendes Beispiel – ausgezeichnet werden.