Unterm Strich – Die Kulturwoche : Was Opa auf die Palme brachte

Vor 90 Jahren wurde „Ekstase“ im Kino uraufgeführt - und die Hauptdarstellerin löste einen Skandal aus. Ein Rückblick in unserer Kolumne „Unterm Strich“.

Wir reden hier nicht über Schmuddelfilmchen im Internet, sondern über ein Kinoereignis. „Ekstase“ hieß der Film, der bereits im Titel kein Geheimnis daraus machte, worum es in ihm geht. Am 20. Januar 1933 war die Uraufführung in Prag. Die Hauptrolle spielte Hedwig Eva Maria Kiesler , besser bekannt als Hedy Lamarr .

In Nazi-Deutschland wurde der Film verboten und erlebte erst 1935 in Berlin, stark zensiert, eine Uraufführung: als „Symphonie der Liebe“. Was ein bisschen mehr nach Beethoven als nach Rausch klang. Das Bad in einem See und der Gang durch den Wald in „Ekstase“ gilt als erste längere Nacktszene der Kinogeschichte. Ein Skandal sondergleichen war auch eine Orgasmusszene mit der Großaufnahme des Gesichts der Schauspielerin, die als „schönste Frau der Welt“ vermarktet wurde.